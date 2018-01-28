Канадец выиграл в лотерею 23 миллиона

Неизвестный канадец из Онтарио выиграл 23 миллиона канадских долларов (19 миллионов долларов США) в в популярную национальную лотерею "6 из 49".

Об этом сообщили представители "Атлантик лоттери", которая проводят в стране десятки розыгрышей.

Другой житель Онтарио выиграл утешительный приз в миллион канадских долларов (810 тысяч долларов США).

Где продавались счастливые билеты – неизвестны.

Имя победителя должно быть обнародовано, иначе он не получит приз, передает ТАСС.

Крупнейший в истории Канады джекпот — 64 миллиона канадских долларов был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года.

Крупные суммы разыгрывались в лотерею Lotto Max.