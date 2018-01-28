Застрявшему в Гималаях поляку не могут помочь

Польский альпинист Томаш Мацкевич застрял в Гималаях на высоте 7,4 тысячи метров, спасатели не могут ему помочь, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников спасательной экспедиции Адама Белецкого.

Польский альпинист Томаш Мацкевич и его французская коллега по увлечению Элизабет Револ застряли в Гималаях на горе Нанга-Парбат (8 тысяч 126 метров) в минувший четверг, 25 января. Спортсмены провели там ночь, утром они попытались спуститься вниз, но неудачно. Поляк не смог продолжить движение из-за проблем со здоровьем, вызванных кислородным голоданием. Француженка начала спуск самостоятельно.

Была организована спасательная операция – четверо альпинистов, в том числе Адам Белецкий и Денис Урубко – прервали восхождение на гору К2 и отправились на помощь попавшим в беду поляку и француженке. Они добрались до Элизабет Револ. "Мне очень жаль, но не было ни одного шанса помочь Томашу", — добавил Белецкий.

Со своей стороны премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в Twiter, что польская команда альпинистов добралась до француженки Элизабет Револ, однако условия не позволяли им идти дальше. "Наши мысли с Томашем Мацкевичем и его семьей", — отметил Моравецкий.

Как сообщил пресс-секретарь Польского союза альпинистов Михал Лексиньский, участникам спасательной экспедиции удалось найти Элизабет Револ и помочь ей спуститься в лагерь на высоте 4 тысячи 850 метров. После этого ее доставили в госпиталь в Исламабаде.