В Афганистане уничтожили сотню боевиков

На территории Афганистана за двое суток уничтожили порядка 100 боевиков. По данным министерства нацобороны государства, в стране действует более 20 активных повстанческих групп.

Накануне смертник подорвал машину скорой помощи рядом с правительственным кварталом в Кабуле. Погибли 103 человека, ранены еще 235. Ответственность взяли на себя боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ), напоминает "Россия 24".