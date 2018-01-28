Кастро открыл подаренный США памятник герою Кубы Хосе Марти

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро в воскресенье принял участие в церемонии открытия памятника главному национальному герою Кубы — поэту, мыслителю и борцу за независимость острова Хосе Марти (1853-1895).

Бронзовый монумент установлен в одном из парков в Старой Гаване, исторической части города, рядом с Музеем революции — бывшим президентским дворцом. Он представляет собой копию конной статуи Марти, стоящей в Центральном парке Нью-Йорка. Памятник был отлит в США и доставлен в кубинскую столицу в конце прошлого года. Открытие было приурочено к 165-й годовщине со дня рождения Марти, которая отмечается 28 января.

На церемонии, которую кубинское телевидение транслировало в прямом эфире, присутствовали представители мэрии Нью-Йорка, несколько американских конгрессменов, а также кубинские партийные и государственные деятели. Было зачитано послание мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, в котором отмечалось, что крупнейший американский мегаполис "гордится дружбой с Кубой", передает ТАСС.

Хосе Марти, которого на Кубе называют "апостолом революции", жил в Нью-Йорке с 1880 по 1895 год. Бронзовый памятник ему стоит на небольшой площади в южной части Центрального парка с 1965 года.