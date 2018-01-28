Три мяча футболиста "Эспаньола" Эрмосо принесли его клубу поражение

Футболист испанского "Эспаньола" Марио Эрмосо в матче 21-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" стал автором трех забитых мячей, при этом лишь один из них был отправлен по назначению — в чужие ворота. Еще два мяча защитник забил своему вратарю. Такое достижение стало уникальным для элитного испанского дивизиона – ранее такого не происходило никогда.

Примечательно, что три гола Эрмосо нанесли его клубу поражение со счетом 2:3. Таким образом, именно испанец стал самым результативным игроком поединка.

"Эспаньол" после поражения с 24 очками остался на 14-м месте в турнирной таблице. В то же время "Леганес" набрал 28 баллов, поднявшись на 10-ю строчку.