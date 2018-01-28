В "Ведучах" Кадыров побыл экскурсоводом

В Чечне открылся первый в республике горнолыжный курорт "Ведучи". Любителей активного отдыха там ждут не только из России, но и из-за границы. Что предлагает своим гостям новая Чечня? Чем удивит искушенного туриста и путешественника-новичка?

Мотошоу — как демонстрация возможностей. В высокогорном Атум-Калинском районе Чеченской Республики теперь добавились и настоящие горнолыжные трассы. Праздник, посвященный открытию всесезонного курорта "Ведучи", продолжается даже в сильный туман, который, впрочем, не мешает спортсменам и туристам. Современный подъемник востребован и в сумерки. Гости и спортсмены распределились сразу по трем спускам: семейному, учебному и спортивному.

Строительство продолжается, поэтому к уже запущенным в Чеченской Республике добавятся еще не менее десяти трасс. Из-за тумана просто не видно почти четырехтысячных хребтов, по которым они пройдут.

Рамзан Кадыров обещает встать на горные лыжи именно в "Ведучах" и приглашает даже тех, кто приехал на праздник без лыж, прокатиться на подъемнике, общая протяженность которого — километр.

Поездка вниз и обратно занимает около часа. После возвращения наверх Рамзан Кадыров с улыбкой рассказывает, как пять лет назад здесь все начиналось.

В команде нет ни одного профессионального спортсмена: учителя, полицейские и врачи. Капитан — банковский служащий Шамиль — важнейшим достоинством курорта считает близость к Грозному и международному аэропорту — чуть более часа езды.

"Впечатления очень хорошие. Очень грандиозный объект. Начало есть. Не нужно никуда ездить, преодолевать большие расстояния", — отметил Шамиль.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично показывает гостям и туристический городок с пунктами проката инвентаря, магазинами, кафе, и комфортабельную гостиницу на сто с лишним номеров, в которых — все необходимое для отдыха в любое время года.

Живописная дорога в соседнем Веденском районе. Летом гостиница на сто пятьдесят номеров и все гостевые домики заполнены туристами. Сюда на горное озеро Кезеной Ам, по праву считающееся жемчужиной Северного Кавказа, теперь приезжают и зимой.

Возвращаются сюда и профессионалы большого спорта. На озере, где в свое время тренировалась еще олимпийская сборная Советского Союза по академической гребле, теперь можно готовиться и зимой. Дмитрий, участник команды по академической гребле, рассказывает: возможность тренироваться в горах в зимнее время дорогого стоит.

"Можно тренировать сердечно-сосудистую систему, силу. Это большое преимущество, если знать свой организм. Но для этого нужно провести немало дней в горах", — пояснил Дмитрий.

Впрочем, в Чеченской республике ждут не только спортсменов, но и любителей этнического туризма. Бережное отношение к памятникам истории и древней архитектуры, к национальной кухне и традициям делают этот российский регион особенно привлекательным для гостей.