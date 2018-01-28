"Оливковая ветвь": в Африне ликвидированы 557 террористов

В сирийском Африне были уничтожены 73 террориста. Всего турецкие ВВС в ходе операции "Оливковая ветвь" ликвидировали 557 боевиков, сообщает турецкий генштаб.

Кроме того, при воздушных атаках были поражены 20 целей – укрытия, склады с оружием курдской партии "Демократический союз", "Сил самообороны курдов" и ИГИЛ (запрещена в РФ).

Операция продолжается в плановом режиме, передает РИА Новости.

20 января началась операция "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Дамаск эти действия осудил, Москва призвала к сдержанности.