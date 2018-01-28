На Славянском бульваре в Москве застрелили мужчину

У перехода на станции метро "Славянский бульвар" в Москве застрелили мужчину. Труп с огнестрельными ранениями был обнаружен около дома 2 по Славянскому бульвару, передает ТАСС.

На месте работает следственная группа.

Стрельбе предшествовала ссора между двумя мужчинами. После убийства стрелявший скрылся, сейчас его разыскивают полицейские, сообщает РИА Новости.