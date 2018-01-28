КХЛ. "Йокерит" взял реванш у рижского "Динамо"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) финский "Йокерит" на выезде взял реванш у рижского "Динамо" со счетом 2:1. Забитыми шайбами в составе победителей отметились Никлас Йенсен и Стив Мозес, а ответный гол латвийского клуба оформил Микелис Редлихс.

"Динамо" после поражения с 47-ю баллами продолжает замыкать турнирную таблицу Западной конференции. "Йокерит" же набрал 100 очков и занимает третью позицию.

Напомним, что ранее в прошлом очном противостоянии команд в Хельсинки подопечные Гиртса Анкипанса смогли прервать неудачную серию из семи проигранных матчей, победив со счетом 4:2.