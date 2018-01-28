19-летнюю девушку сняли с рейса за курение на борту самолета

За курение на борту самолета с рейса Москва-Дубай сняли нарушительницу. 19-летнюю жительницу Якутска доставили в дежурную часть.

В отношении девушки составили административный протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ ("Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах").

Ранее сообщалась, что пассажирка была пьяна, но полиция эту информацию опровергла.

За 2017 год 634 дебошира сняли или не допустили на рей. 19 человек привлекли к уголовной ответственности, 611 — к административной, передает ТАСС.