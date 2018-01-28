Шахматы. Карлсен победил на турнире в Вейк-ан-Зее, Крамник – третий

В голландском городе Вейк-ан-Зее прошел заключительный 13 тур престижного турнира по шахматам. В нем принимали участие сильнейшие гроссмейстеры. Победу одержал норвежец Магнус Карлсен.

Накануне заключительного тура Карлсен делил лидерство в общем зачете с голландцем Анишем Гири и оба спортсмена завершили свои партии в 13 туре ничейными результатами. Норвежский гроссмейстер разошелся миром с представителем России Сергеем Карякиным, а Гири – с китайцем Вэй И.

Таким образом, оба набрали по 9 баллов, а победитель турнира определялся в дополнительном тай-брейке. Нынешний чемпион мира превзошел соперника и по итогам двух партий победил со счетом 1,5-0,5.

Лучший результат среди россиян показал Владимир Крамник (8,5 балла), занявший третье место. В 13 туре он оказался сильнее индийца Башкарана Адхибада. Остальные представители России завершили свои партии ничьими: Петр Свидлер свел к ничьей партию с Фабиано Каруаной из США, Максим Матлаков – с англичанином Гавейном Джонсом. Еще одна ничья была зафиксирована в партии между азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым и Вишванатаном Анандом из Индии, а Уэсли Со (США) одержал победу над китайцем Хоу Ифанем (1:0).

Помимо Крамника в десятку лучших вошли Карякин (7,5 очка, седьмое место) и Свидлер (6 баллов, восьмая строчка). Матлаков с пятью очками расположился на 12 позиции.