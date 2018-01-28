Волкер: Россию не будут пытаться лишить права вето в ООН

Российскую Федерацию не будут пытаться лишить права вето в Организации Объединенных Наций из-за ее позиции относительно миротворцев в Донбассе. Такое заявление сделал специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в воскресенье, 28 января.

Как отметил Волкер, Россия имеет право вето в ООН. "Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить", — цитирует слова спецпредставителя РИА Новости.

19 января президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, беседуя с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, предложил перенести из Минска переговоры по разрешению конфликта в Донбассе.

Как сообщил Назарбаев по результатам переговоров, Трамп предложил перенести переговоры в столицу другого государства, так как "Минск-1" оказался в тупике из-за отсутствия взаимопонимания сторон.