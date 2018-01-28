Навального отпустили из полиции до суда без составления протокола

Правоохранители отпустили оппозиционера Алексея Навального, не составляя на него протокол. Об этом сообщила СМИ его адвокат Ольга Михайлова.

Адвокат не исключает, что протокол о совершении административного правонарушения будут составлять позже, а затем передадут в суд.

Сам Навальный сообщил на своей странице в Twitter, что его "выпустили до суда".

Меня выпустили до суда. Самому из ОВД выйти не дали — отвезли до Автозаводской. Спасибо огромное всем, кто поддерживал и стоял у отдела. Слышал ваше скандирование, вы крутые. — Alexey Navalny (@navalny) 28 января 2018 г.

Ранее представители пресс-службы ГУ МВД по Москве сообщили, что полицейские задержали Алексея Навального в Москве за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

В воскресенье, 28 января, в крупных городах России прошли акции сторонников Навального, передает РИА Новости. По информации МВД РФ, в 46 городах мероприятия были согласованы с местными властями. Грубых правонарушений во время проведения акций не было зафиксировано.

Не согласованные с местными властями акции прошли во Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Калининграде, Кемерово, Мурманске, Уфе, Санкт-Петербурге и Москве.