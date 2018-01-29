"Манчестер Сити" обыграл "Кардифф" и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Английский "Манчестер Сити" в рамках 1/16 финала Кубка Англии в выездном матче встречался с "Кардифф Сити". Подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли своего соперника со счетом 2:0, забив оба гола еще в первом тайме. За победителей забитыми голами отличались Кевин Де Брюйне и Рахим Стерлинг.

В концовке поединка "Кардифф" остался в меньшинстве, однако это никак не повлияло на окончательный исход поединка.

Следующий соперник "горожан" по 1/8 финала Кубка Англии определится по итогам проведенной жеребьевки.

Ранее в 1/16 финала турнира победу одержал лондонский "Челси".