Сборная Испании по гандболу завоевала титул чемпиона Европы

В Хорватии завершился чемпионат Европы по гандболу. В финальном поединке за золотые медали европейского первенства сборная Испании встречалась с командой Швеции и смогла одержать победу со счетом 29:23.

Этот триумф стал первым в истории для испанцев. Ранее они четырежды добирались до финала, однако каждый раз останавливались в шаге от победы, еще дважды занимали третью строчку.

В поединке за бронзовые медали сборная Франции переиграла датчан со счетом 32:29.

Напомним, что сборная России не выступала в чемпионате Европы, поскольку не смогла преодолеть квалификационный раунд.