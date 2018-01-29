Сборная Испании по гандболу завоевала титул чемпиона Европы

29 января 201800:28
Сборная Испании по гандболу завоевала титул чемпиона ЕвропыЧитайте нас в Telegram
В Хорватии завершился чемпионат Европы по гандболу. В финальном поединке за золотые медали европейского первенства сборная Испании встречалась с командой Швеции и смогла одержать победу со счетом 29:23.
Этот триумф стал первым в истории для испанцев. Ранее они четырежды добирались до финала, однако каждый раз останавливались в шаге от победы, еще дважды занимали третью строчку.
В поединке за бронзовые медали сборная Франции переиграла датчан со счетом 32:29.
Напомним, что сборная России не выступала в чемпионате Европы, поскольку не смогла преодолеть квалификационный раунд.
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