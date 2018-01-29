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29 января 201800:39

Более 130 мигрантов были спасены в Средиземном море
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В Средиземном море более 130 мигрантов (в том числе женщины и дети) были спасены с тонущего судна. Такие данные сообщили представители французской неправительственной организации SOS Mediterranee.

Как уточняется, тонущее судно обнаружили вечером 28 января в 50 милях от побережья Ливии. Всего был спасен 131 человек, в том числе 22 женщины и 7 детей.

Как рассказал капитан судна, пришедшего на помощь, лодка мигрантов терпела крушение, помощь пришла в последнюю минуту.

За день до этого патрульное судно SOS Mediterranee спасло 100 мигрантов, при этом две женщины погибли.

В настоящее время Европе переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, напоминает РИА Новости. Он вызван в первую очередь вооруженными конфликтами и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Африки.

По информации Международной организации по миграции, в 2017 году 171 тысяча человек добралась в Европу морскими путями, при попытке пересечь Средиземное море погибли 3116 человек. Больше всего беженцев прибыло в Италию – 119 тысяч 310 человек. Согласно статистическим данным, за год поток мигрантов сократился. Так, в 2016 году в европейские страны по Средиземному морю прибыло 363 тысячи 504 человека. При этом 5143 человека погибли.

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