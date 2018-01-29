Российский пианист Даниил Трифонов получил Grammy за инструментальное исполнение

26-летний российский пианист Даниил Трифонов получил премию Grammy в категории "Лучшее классическое инструментальное исполнение". Жюри оценило цикл Ференца Листа, который записал Трифонов.

Церемония самой престижной музыкальной премии проходит в Нью-Йорке, передает телеканал "Россия 24".

За лучший саундтрек награду получил сериал "Непокорные".

Из награжденных звезд — Кендрик Ламар и Шакира. Лучшим танцевальным альбомом назвали работу пионеров электроники — группы Kraftwerk. Также отметили композиторов фильма "Ла-Ла Ленд" и мультфильма "Моана".