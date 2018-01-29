Клинцевич прокомментировал обвинение британского министра обороны в разглашении секретных данных

Клинцевич прокомментировал обвинение британского министра обороны в разглашении секретных данныхЧитайте нас в Telegram
Франц Клинцевич, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, прокомментировал обвинения спецслужб Великобритании в адрес министра обороны страны о разглашении секретных данных, отметив, что они находятся за гранью здравого смысла и представляют собой полную потерю профессионализма.
Ранее Гэвин Уильямсон, министр обороны Великобритании, в статье для Daily Telegraph заявил, что "Москва разрабатывает план по уничтожению важнейшей инфраструктуры Соединенного Королевства". По данным СМИ, сотрудники британской разведки "пришли в ярость", услышав заявления Уильямсона об "агрессивных планах Москвы". Как отмечается, министр мог использовать засекреченную информацию, которую частично получил от союзников Великобритании.
Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков прокомментировал заявление британского министра, заявив, что тот, "похоже, утратил понимание границ разумного". Также Конашенков сказал, что опасения Уильямсона "достойны отражения в детских комиксах", передает РИА Новости.
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