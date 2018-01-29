В Турции появились комары, переносящие лихорадку Зика

Роспотребнадзор предупреждает россиян, что в Турции были обнаружены комары, являющиеся переносчиками лихорадки Зика.

По информации министерства здравоохранения Турции, наличие переносчиков лихорадки Зика отмечено на прибрежных территориях провинций Артвин, Трабзон и Ризе. Там в октябре 2017 года были выявлены четыре человека, инфицированных данным вирусом.

В сообщении ведомства отмечается, что распространение ареала обитания комаров также прогнозируется на северное побережье Черного моря и на центральные районы страны.

В настоящее время официальные власти принимают меры по сдерживанию распространения комаров, которые являются переносчиками лихорадки Зика, на территории Турции.

Роспотребнадзор просит граждан Российской Федерации учитывать данную ситуацию при планировании своих поездок в Турецкую Республику.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус, который вызывает болезнь Зика, переносят комары рода Aedes. Также вирус может передаваться половым путем. Симптомы болезни, вызванной вирусом Зика, могут включать незначительное повышение температуры, боль в мышцах и суставах, конъюнктивит, кожную сыпь, головную боль или общее недомогание. Обычно эти симптомы сохраняются в течение 2-7 дней. По данным ВОЗ, научное сообщество пришло к выводу, что вирус Зика вызывает свиндром Гийена-Барре и микроцефалию. Сейчас изучается связь вируса с другими неврологическими осложнениями.