Группа боевиков напала на военную академию в Кабуле

Утром в понедельник, 29 января, группа боевиков совершила нападение на военную академию имени маршала Фахима в Кабуле – столице Афганистана. О происшествии сообщил телеканал Tolo News.

В настоящее время с территории академии доносятся звуки выстрелов и взрывов, передает ТАСС.

Как уточняется, силы безопасности перекрыли дороги, которые ведут к учебному заведению.

О жертвах, пострадавших и ущербе пока нет никакой информации.