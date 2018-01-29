Команда Трампа обдумывает создание национальной сети 5G

США планируют создать высокоскоростную сеть 5G для борьбы с угрозой со стороны Китая. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на секретные документы.

В них Китай называют "опасным агентом", который занимает все более доминирующее положение в информационной сфере. Общенациональная сеть необходима, чтобы противостоять дальнейшему усилению конкурента с Востока, говорится в материале.

По данным журналистов, представители администрации Дональда Трампа в ближайшие 6-8 месяцев проведут переговоры с сотрудниками телекоммуникационных компаний. Предполагается, что сеть 5G может появиться в США уже в течение трех лет, передает телеканал "Россия 24".