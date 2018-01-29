Пушков прокомментировал слова Волкера о лишении России права вето в ООН

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, заявившего, что Россию не будут пытаться лишить права вето в Организации Объединенных Наций из-за ее позиции относительно ввода миротворцев в Донбасс.

Пушков на своей странице в Twitter отметил, что мечтать о лишении России права вето в ООН могут только глава министерства иностранных дел Украины и люди, которые ничего не смыслят ни в международном праве, ни в мировой политике.

Мечтать о лишении России права вето в ООН могут только глава МИД Украины и люди, ничего не смыслящие ни в мировой политике, ни в межд.праве. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 января 2018 г.

Ранее Курт Волкер заявил, что Российская Федерация имеет право вето в ООН, и он не думает, что кто-то будет пытаться изменить ситуацию.

25 января России предъявили обвинение в попытках помешать работе партнерства 25 стран, участвовавших в парижской встрече против применения химического оружия их-за использования права вето в Совете Безопасности ООН.

Перед этим госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон бездоказательно возложил на Россию ответственность за применение химического оружия в Сирии, напоминает газета "Известия". Представители Министерства иностранных дел России указали на попытки США неверно изложить позицию РФ по расследованию фактов применения химоружия в Сирии.