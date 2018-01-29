СМИ: в Сочи готовят альтернативные соревнования Олимпийским играм-2018

Российские спортсмены, не попавшие в список приглашенных на Олимпийские игры, будут иметь возможность выступить на альтернативных соревнованиях. Сообщается, что старты собираются провести в столице прошлой зимней Олимпиады – Сочи, и смогут принять более 500 атлетов.

"Наши спортсмены не должны оставаться без практики и продолжать соревноваться, особенно в тех видах, где у нас много забаненных, — сказал министр спорта РФ Павел Колобков, которого цитируют "Известия". – Для них мы проведем в России ряд турниров, также пригласив туда иностранных спортсменов".

Также собственный источник издания пояснил, почему такие соревнования планируют провести в Сочи.

"Сочи готов к проведению соревнований самого международного уровня. Все объекты, использовавшиеся на Олимпиаде-2014, до сих пор находятся в отличном состоянии и готовы принять спортсменов хоть завтра. Именно поэтому большинство турниров для не отправившихся в Южную Корею атлетов, состоятся в Сочи".

Напомним, что ранее стало известно, что МОК одобрил лишь 169 заявок российских атлетов на участие в Олимпийских играх.