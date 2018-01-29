Нападение на военную академию в Афганистане: 2 человека погибли, 10 ранены

В результате атаки на военную академию в Кабуле погибли двое военнослужащих Афганистана, еще десять человек получили ранения. Столкновение продолжается, передает агентство Pajhwok, ссылаясь на министерство обороны страны.

Ранее сообщалось, что группа боевиков напала на национальный оборонный университет имени Маршала Фахима. Силы безопасности перекрыли дороги, которые ведут к учебному заведению. На территории академии были слышны звуки взрывов и стрельбы.

Как уточняется, всего нападавших было пятеро. Трех нападавших удалось ликвидировать в ходе перестрелки с военными, еще один был задержан. В настоящее время пятый боевик продолжает оказывать сопротивление, передает РИА Новости.