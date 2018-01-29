Чемпионка Australian Open Возняцки едет в Санкт-Петербург

В северной столице России стартует теннисный турнир WTA St.Petersburg Ladies Trophy, на который приедут многие весьма именитые спортсменки. Главной звездой состязаний, безусловно, станет новая чемпионка Открытого чемпионата Австралии датчанка Каролин Возняцки.

Представительница Дании будет "посеяна" в Питере под первым номером, а до этого на эту роль претендовала экс-первая ракетка мира румынка Симона Халеп, которая уступила Возняцки в финале Australian Open и снялась с турнира в Санкт-Петербурге из-за повреждения.

В число "сеяных" вошли также победительница "Ролан Гарроса-2017" Елена Остапенко из Латвии ("посев" №2), француженки Каролин Гарсия (№3) и чемпионка прошлого года на берегах Невы Кристина Младенович (№4), немка Юлия Гергес (№5) и три россиянки – Анастасия Павлюченкова (№6), Елена Веснина (№7) и Дарья Касаткина (№8).

Первые четыре номера "посева" начнут турнир со второго круга, а вот Гергес и три наши спортсменки сыграют уже в первом, сообщает ТАСС. Соперницей Весниной станет чешка Петра Квитова, Павлюченкова — с соотечественницей Екатериной Макаровой, Касаткина — с одной из победительниц квалификации.

В одиночном разряде выступит Вера Звонарева, которая пытается вернуться на высокий уровень после травмы и отсутствия в туре. Она получила специальное приглашение Wild Card от организаторов. Приглашена в основную сетку и наша Анастасия Потапова.