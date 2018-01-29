"Ростов-Дон" одержал победу над "Нюкебингом" в матче Лиги чемпионов

Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" в рамках европейской Лиги чемпионов одержал выездную победу со счетом 29:25 над соперником из Дании — "Нюкебингом". В составе победителей самыми результативными гандболистками стали Анна Вяхирева и Екатерина Ильина – в активе обеих спортсменок по пять забитых в ворота соперниц мячей.

По итогам прошедшего матча ростовский клуб набрал 6 баллов. Эти показатели позволяют южанкам занимать третью строчку в группе – они уступают венгерскому "Дьеру" (6 очков), с которым делят вторую позицию, и лидирующему "Бухаресту", в активе которого восемь баллов.

В следующем поединке россиянки встретятся с "Крымом". Встреча состоится 3 февраля в Ростове.

Напомним, что "Ростов-Дон" является действующим чемпионом Кубка Европейской федерации – второго по силе европейского турнира.