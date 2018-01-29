Певец Дмитрий Маликов официально сообщил о рождении сына

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что известный певец Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз. Сообщалось, что Дмитрий и его жена Елена обратились к услугам суррогатной матери. Наследник звезды родился в одном из элитных медучреждений Санкт-Петербурга.

В течение нескольких дней Маликов никак не комментировал информацию, получившую широкую огласку. И лишь в ночь на 29 января артист прервал молчание. В понедельник Дмитрию исполняется 48 лет. Исполнитель записал видеообращение к поклонникам, пообещав и дальше удивлять их своим творчеством. В подписи к ролику Дмитрий добавил, что празднует пополнение в семье, передает StarHit.

Поклонники певца пожелали его сыну расти здоровым и счастливым. Также они оставили Дмитрию много теплых пожеланий.

Ранее в программе "Секрет на миллион", вышедшей в эфир в октябре 2016 года, Маликов признался, что мечтает снова стать отцом. "Хочу сына", — делился артист с ведущей программы Лерой Кудрявцевой.

У Дмитрия Маликова есть дочь Стефания. Она появилась на свет в феврале 2000 года. Сейчас девушка учится на факультете журналистики в МГИМО.