Игиловцы взяли на себя ответственность за атаку в Кабуле

Ответственность за нападение на военную академию в Кабуле взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России).

Атаку устроили пять боевиков, трое из них ликвидированы. Террористы использовали реактивные гранатометы и стрелковое оружие. По данным ТАСС, злоумышленники не смогли прорваться далее первого контрольно-пропускного пункта. В настоящее время один из них продолжает вести бой. Дороги, которые ведут к учебному заведению, перекрыты силовиками.