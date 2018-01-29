При пожаре в Красногорске погибли 4 человека

В результате пожара в многоквартирном доме в Красногорске погибли четыре человека.

Пожар возник на шестом этаже 22-этажного жилого дома, расположенного на Южном бульваре. По данным РИА Новости, два человека погибли на месте, двое (в том числе ребенок) скончались позже в больнице. Еще два человека получили травмы.

Все погибшие и пострадавшие — граждане Таджикистана. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. Организовано взаимодействие с посольством Таджикистана.