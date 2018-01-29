Чемпионат мира по хоккею с мячом стартовал в Хабаровске

Восемь ведущих национальных сборных по хоккею с мячом берут старт на первенстве мира, которое стартовало в Хабаровске. Матчем открытия стала игра представителей США и Германии, в которой победили американцы – 14:4. Команда Казахстана победила сборную Венгрии – 28:0.

Четыре названные сборные составили подгруппу "В" высшей лиги мирового бенди. В подгруппу "А" вошли команды России, Швеции, Финляндии и Норвегии. Они начнут свои первые матчи несколькими часами позже: шведы сыграют с финнами, а россияне – с норвежцами.