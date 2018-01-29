Вихлянцева и Рыбакина в финале квалификации St.Petersburg Trophy

В городе на Неве начались квалификационные состязания турнир Женской теннисной ассоциации St.Petersburg Ladies Trophy, основная программа которого стартует в понедельник, 29 января. Российские спортсменки Наталья Вихлянцева и Елена Рыбакина вышли в финал квалификации.

Вихлянцева в матче второго круга обыграла Яну Чепелову из Словакии со счетом 6:3, 6:2. За место в основном турнире питерских соревнований она сразится с другой словачкой Викторией Кужмовой.

Рыбакина, которой исполнилось только 18 лет и которая получила Wild Card от организаторов в квалификацию, взяла верх над представительницей Узбекистана Сабиной Шариповой — 6:4, 6:4. Следующим оппонентом москвички станет итальянка Дебора Кьеза.