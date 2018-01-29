Grammy завоевал Бруно Марс с песней That's What I Like

Grammy завоевал Бруно Марс с песней That's What I LikeЧитайте нас в Telegram
На шестидесятой церемонии вручения премии Grammy Awards, которая проходила 20 января на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке, лучшей признана песня That's What I Like Бруно Марса. Композиция That's What I Like также принесла Марсу награду в категориях "Лучшая песня в стиле R&B" и "Лучшее R&B исполнение".
На звание "Лучшей песни года" также претендовали Despacito Луиса Фонси, 4:44 Джея Зи, Issues Джулии Майклз и 1-800-273-8255 американского рэпера Лоджика.
Победу в категории "лучшее рэп-исполнение" одержал Кендрик Ламар за композицию Loyalty. Лучшей рэп-композицией стала его песня HUMBLE. Альбом Damn завоевал награду в категории "лучший альбом в стиле рэп".
Лучшим вокальным альбомом в стиле поп стал Divide британского музыканта Эда Ширана. Он же получил награду в категории "Лучшее соло-исполнение в стиле поп".
26-летний российский пианист Даниил Трифонов получил премию Grammy в категории "Лучшее классическое инструментальное исполнение". Жюри оценило цикл Ференца Листа, который записал Трифонов.
Американский композитор Рэнди Ньюман получил премию Grammy в номинации "Лучшая аранжировка" за песню "Путин" (Putin). За лучший саундтрек награду получил сериал "Непокорные".
Ведущим юбилейной церемонии второй год подряд был британский актер Джеймс Корден.
Награда Grammy считается одной из самых престижных, особенно в мире популярной музыки. Ее учредила и вручает академия звукозаписи США. Более 13 тысяч членов академии проголосовали за победителей в Интернете. Претендовать на Grammy могут записи, вышедшие с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.
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