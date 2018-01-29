Из-за снегопада москвичей просят пересесть с автомобилей на метро

Столичный Дептранс рекомендует москвичам отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом из-за снегопада.

Как сообщает "Интерфакс", сегодня в столичном регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия: сохранится снег, возможно образование гололедицы и снежных заносов. Все это может привести к осложнению дорожной ситуации и росту числа ДТП. В связи с этим автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения и требования знаков и разметки, держать дистанцию, не нарушать скоростной режим и не совершать обгонов. В Дептрансе заявили, что транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в сложных погодных условиях.

В настоящее время ситуационный центр ЦОДД Москвы оценивает загруженность дорог в шесть баллов. Наибольшие затруднения при движении в сторону центра наблюдаются на Ярославском, Каширском и Ленинградском шоссе, Волгоградском проспекте и Люблинской улице. МКАД загружен на востоке внешней и юге внутренней стороны.

Между тем, по данным информационного центра "Яндекс.Пробки", уже сейчас пробки в Москве достигли 8 баллов. Так, Ленинградское шоссе стоит от МКАД до улицы Зои и Александра Космодемьянских, Ярославское шоссе от МКАД до платформы Северянин. Затруднения наблюдаются на Дмитровском и Алтуфьевском шоссе.

В связи с ухудшением погоды Московский метрополитен переведен на усиленный режим работы. Движение по всем линиям осуществляется в штатном режиме.

Службы #мосметро переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Движение по всем линиям осуществляется штатно.

Пользуйтесь московским метро.

Приятных поездок! — Московское метро (@MetroOperativno) 29 января 2018 г.

За ночь в городе выпало 10% месячной нормы осадков. Прирост снега на главной московской метеостанции на ВДНХ составил 4 миллиметра. Снегопад продолжится сегодня и завтра. Ближайшей ночью в Москве выпадет до 3 миллиметров осадков, днем во вторник — еще до 5 миллиметров. При этом снегопад будет сопровождаться потеплением: если утром температура воздуха в Москве составила минус 8 градусов, то днем она повысится до минус 2, а местами — до нуля градусов.

Из-за снегопада в Москве и Подмосковье произошли многочисленные аварии. Так, на трассе А105 в Ленинском районе водитель Hyundai Porter не справился с управлением, машину развернуло и вынесло в кювет. Очевидец прислали видео на сайт "Мобильный репортер".