Теннисист Рублев опустился на три позиции в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг после Australian Open. Россиянин Андрей Рублев опустился на три позиции и теперь занимает 35-е место. Швейцарец Роджер Федерер после победы на Открытом чемпионате Австралии максимально приблизился к Рафаэлю Надалю.

Несмотря на потерю трех позиций, Андрей Рублев продолжает оставаться лучшим российским теннисистом. На его счету 1339 рейтинговых баллов. В 50 лучших теннисистов мира попал еще один спортсмен из России – Карен Хачанов занимает 49-е место (1030 очков).

А вот в сотне лучших находятся еще три российских теннисиста – Даниил Медведев (56-е место, 919 баллов), Евгений Донской (71-е, 739) и Михаил Южный (92-е, 604).

Продолжает лидировать в рейтинге ATP испанец Рафаэль Надаль, набравший 9760 очков. От него на 155 баллов отстает швейцарец Роджер Федерер (9605). На третью строчку поднялся финалист Australian Open хорват Марин Чилич (4960).