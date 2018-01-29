"Боруссия" хочет приобрести Модеста на место Обамеянга

В конце зимнего трансферного "окна" немецкий футбольный клуб "Боруссия" из Дортмунда готов провернуть две весьма крупные сделки. Скорее всего из команды все-таки уйдет габонец Пьер-Эмерик Обамеянг, а на его место претендует француз Антони Модест.

Как уже сообщали Вести.Ru, Обамеянг интересен лондонскому "Арсеналу", где он может воссоединиться с Генрихом Мхитаряном, который играл с ним в Германии, а затем через "Манчестер Юнайтед" стал "канониром". По информации BBC, англичане близки к покупке габонца за рекордную для себя сумму в районе 60 млн фунтов стерлингов или 69 млн евро.

Вместо ведущего футболиста сборной Габона "Боруссия" собирается купить французского нападающего "Кельна" Модеста. Игрок в последнее время выступал на правах аренды за китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Ruhr Nachrichten оценивает потенциальную сделку в 65 млн евро.