Лионель Месси стал автором рекорда чемпионата Испании

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси, забив победный гол в матче 21-го тура чемпионата Испании против "Алавеса", установил рекорд Ла Лиги. Теперь на счету аргентинского футболиста 20 забитых мячей. Таким образом, Месси уже 10 сезонов подряд забивает не менее 20 голов.

До аргентинца ни одному футболисту не удавалось добиться подобного результата в испанском чемпионате, сообщает официальный "Твиттер" каталонской "Барселоны".

Leo #Messi has now scored at least 2️⃣0️⃣ league goals in 🔟 consecutive seasons!

🐐 pic.twitter.com/qR2R89Oq0K