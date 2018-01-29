Мария Шарапова занимает 41-е место в классификации WTA

Женская теннисная ассоциация опубликовала новый вариант рейтинга WTA, в котором произошли изменения после первого в сезоне турнира "Большого Шлема" – Открытого чемпионата Австралии. Мария Шарапова поднялась на 41-е место, а лидирует датчанка Каролин Возняцки.

Возняцки (796 очков), обыгравшая в финале Симону Халеп из Румынии (7715), сменила соперницу по решающему матчу Australian Open-2018 на первой строчке классификации. На третьем мечте теперь стоит Элина Свитолина из Украины (6085), подвинувшая испанку Гарбинье Мугурусу (5690).

В шестерке лучших также Каролина Плишкова (Чехия, 5445 очков) и Елена Остапенко (Латвия, 4901). В список Топ-10 вернулась немка Ангелика Кербер (3031 и 9-е место), которая обыграла Шарапову в третьем круге.

Мария после турнира в Мельбурне поднялась на семь позиций с 48-го на 41-е место (у нее – 1246 очков), но она не лучшая среди россиянок. 17-е место занимает Светлана Кузнецова (2462), Елена Веснина (2160), Анастасия Павлюченкова (2125) и Дарья Касаткина (1965) стоят рядом на 21-23-м местах.

В Топ-100 классификации WTA еще три россиянки: Екатерина Макарова (1375 очков и 35-е место), Наталья Вихлянцева (861 и 76-е) и Екатерина Александрова (769 и 84-е).