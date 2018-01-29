Независимо от того, говорит человек на родном языке или иностранном, быть правдивым – основа хорошей коммуникации. В конце концов, любой факт из биографии человека остаётся фактом, на каком бы языке он не был произнесён. Но новое исследование показывает, что восприятие истины всё-таки зависит от языка. Об этом заявили учёные, изучающие различные культуры и языки.

Они установили, что люди, владеющие несколькими языками, могут принимать факт на одном языке и отрицать его на другом. Об этом в своей статье в издании The Conversation пишут авторы проведённой работы — Манон Джонс (Manon Jones) из Университета Бангора и Сери Эллис (Ceri Ellis) из Манчестерского университета.

Билингвы (люди, владеющие двумя языками) часто сообщают о том, что они чувствуют себя по-разному при переходе с одного "инструмента общения" на другой. Например, один человек может использовать немецкий язык для общения дома с семьёй, а английский язык в работе международным юристом.

И подобное контекстуальное изменение языка – не просто внешнее изменение, оно идёт рука об руку с множеством познавательных, когнитивных и эмоциональных особенностей. И тут дело даже не в знании языков: человек может в равной степени владеть двумя разными языка, но его эмоциональные переживания всегда будут сильнее привязаны к родному языку. Причина в том, что человек испытывает более фундаментальные и определяющие эмоции будучи ребёнком.

Предыдущие психологические эксперименты показали: языки влияют даже на аспекты зрительного восприятия человека, способ того, как он классифицирует объекты в окружающей среде, и даже то, как он воспринимает события. Проще говоря, само чувство реальности определяется границами языка, на котором он говорит, сообщают авторы работы.

До недавнего времени считалось, что понимание смысла формируется на всех языках, на которых говорит человек. Но оказалось, что это не совсем так. Билингвы на самом деле интерпретируют факты по-разному в зависимости от языка, на котором они представлены, и в зависимости от того, заставляет ли этот факт думать о своей родной культуре хорошо или плохо.

В недавнем исследовании учёные попросили билингвов (они знали английский и валлийский языки) оценить предложения как истинные и ложные. Все участники с рождения говорили на валлийском языке и считали себя валлийцами.

Предложения носили позитивный или негативный культурный оттенок, а фактически они были либо ложными, либо истинными. Без примера не обойтись.

Среди предложений можно было встретить фразу: "Горнодобывающая промышленность в нашей стране считалась ключевой и эффективной". В данном случае это позитивное и истинное утверждение. Другая фраза: "Уэльс экспортирует шиферный сланец высшего качества во все страны мира". Предложение, без сомнения, позитивное по смыслу, но ложное.

А утверждение, что "Историки показали: шахтёры подвергались интенсивной эксплуатации в нашей стране", является негативным и, к сожалению, верным. И финальный пример: "Плохая трудовая этика шахтёров разрушила горнодобывающую промышленность в нашей стране". Предложение не только негативное, но и неверное.

Двуязычные участники читали все эти предложения на обоих языках, а затем классифицировали каждое из них. Исследователи использовали прикреплённые к их голове электроды, чтобы фиксировать скрытую интерпретацию каждой фразы.

Авторы работы обнаружили следующее. Если предложения были позитивными, то билингвы демонстрировали некоторую предвзятость и считали их истинными (даже если они были ложными). Такое происходило на обоих языках. В целом, ничего удивительного.

Но если предложения были отрицательными, то испытуемые реагировали на них совершенно по-разному в зависимости от того, представлены ли они были на валлийском или английском языках. Хотя смысл фразы был одинаков и там, и там. Иными словами, восприятие истины зависит от того, на каком языке она преподносится.

К фразам на валлийском языке участники, как правило, были менее предвзятыми и интерпретировали их правдиво, и поэтому зачастую они правильно определяли некоторые неприятные утверждения как истинные. Но во фразах на английском языке участники отрицали истинность неприятных высказываний и обычно классифицировали их как ложные, хотя это было и не так.

Исследование показало, как язык взаимодействует с эмоциями, вызывая ассиметричное влияние на интерпретацию фактов. Родной язык людей тесно связан с их эмоциями (возможно, с большей честностью и уязвимостью), а второй язык связан с более рациональным мышлением.

Авторы работы исключают факт ошибки. Все участники знали, что является на самом деле правдой, а что — ложью (как показали измерения активности мозга), но задействование второго языка, казалось, защищало их от неприятной правды.

К слову, ранее оказалось, что язык, на котором мы говорим, влияет на наше восприятие времени. Также примечательно, что люди помнят родной язык, даже если они на нём никогда не говорили. О других интересных исследованиях развития языков и речи читайте в специальной рубрике "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru).