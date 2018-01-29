Пьяные жители Казани избили водителя и пассажира авто

Два выпивших местных жителя напали на водителя и пассажира автомобиля. Последний, к слову, тоже был нетрезв. Избиение попало на видео.

Инцидент произошел накануне в поселке Салмачи в столице Татарстана.

На кадрах видно, что один из мужчин лежит на земле, а его ногами и руками избивает парень в короткой куртке. Неподалеку находятся еще двое мужчин. Они сначала разговаривают, потом между ними завязывается драка. Рядом стоит автомобиль.

"Водитель с пассажиром и два нетрезвых гражданина двигались в одном направлении, в момент, когда авто поравнялось с пешеходами для проезда, произошел конфликт, переросший в избиение водителя и пассажира грузовичка. Справедливости ради хочется отметить, что пассажир был также в нетрезвом состоянии. В итоге все живы, заявления в полицию не поступали", — рассказал очевидец событий.

О травмах, полученных участниками конфликта, на данный момент не сообщается.