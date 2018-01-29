Снегопад и гололед устроили в Москве множество аварий

Москва приходит в себя после мощного ночного снегопада. За несколько часов в городе выпало сразу 10 процентов месячной нормы осадков. В течение дня синоптики обещают новую порцию метелей. Сейчас в городе минус 8 градусов, после полудня воздух прогреется максимум на 3 градуса.

Из-за непогоды резко возросло количество ДТП. Так в Ленинском районе Подмосковья водитель фургона не справился с управлением на заснеженной трассе, машину развернуло и опрокинуло в кювет. А в подмосковном Видном из-за гололеда массово буксуют большегрузы. Фуры не могут преодолеть подъемы на дорогах. В плену снежных заносов в районе деревни Апаринки оказалась даже пассажирская маршрутка.

Столичные власти призывают автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте. Пробки из-за снега на данный момент оцениваются в 6 баллов. Наибольшие затруднения в сторону центра наблюдаются на Ярославском, Каширском и Ленинградском шоссе. Частично стоит внутренняя сторона Третьего транспортного кольца. МКАД загружен на востоке внешней и юге внутренней стороны.

30 января, судя по всему, ситуацию на дорогах осложнит сильный гололед. В столицу придет резкое потепление. Днем температура поднимется до плюс 1 градуса. Синоптики уже назвали нынешний января самым мягким за всю историю метеонаблюдений.