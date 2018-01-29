На Урале думают, как назвать найденный цельным изумруд-гигант

В Свердловской области, на Малышевском руднике, геологи нашли изумруд весом 1,6 килограмма. Это самый большой цельный изумруд из тех, которые были найдены на этом месторождении, начиная с 1990-х годов.

Длина изумруда, добытого на ОП "Малышева" (входит в госкорпорацию Ростех), составляет 14 сантиметров, ширина – 7 сантиметров.

Камень уже прошел оценку сотрудников Гохрана России, сообщает пресс-служба предприятия.

Кристалл был обнаружен в очистном забое шахты. К счастью, его вовремя заметили и подняли на поверхность, что позволило сохранить камень в первозданном виде.

По оценкам специалистов, предварительная стоимость минерала — более 4 миллионов рублей, сообщает ТАСС. Добывшие его геологи уже получили поощрительную премию в размере 250 тысяч рублей, сообщил директор предприятия Евгений Василевский.

Самый большой кристалл, найденный до этого на Малышевском месторождении, получил название "Президент". Он был назвал в честь тогдашнего главы России Бориса Ельцина. Тот камень весил 1200 граммов, он хранится в коллекции Гохрана РФ.

Этому изумруду название пока не выбрали.