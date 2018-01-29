Мгновенная карма: неловкая воровка повредила ногу во время кражи лекарств

Травму на ровном (но скользком) месте получила американка, вместе со своим спутником позарившаяся на чужие посылки, но в итоге оказавшаяся в недвижимом состоянии, так что ей самой потребовалась медицинская помощь. Камеры наблюдения зафиксировали момент "возмездия".

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 26 января, в Ботелле — пригороде Сиэттла. На кадрах видно, как проезжавший мимо частного дома седан остановился на обочине, а из его салона выбралась легко одетая женщина, которая по дорожке устремилась к порогу. Забрав оставленные службой доставки посылки, она бросилась к машине по газону, но сначала потеряла одну коробку, а потом поскользнулась и упала, да так, что не смогла подняться на ноги. На помощь злоумышленнице пришел ее подельник: мужчина отнес пострадавшую на руках в машину, а затем вернулся за похищенными товарами

В одной из посылок, как уточнил хозяин дома, находилось лекарство стоимостью около 5 тысяч долларов. По его словам, оно было застраховано, но возмещение покроет только часть затрат.

"Камера их сняла, надеюсь, кто-нибудь опознает подонков, которых уже настигла карма", — отметил он.