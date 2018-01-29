Пожар в Красногорске: пытаясь спастись, люди прыгали из окон

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело о гибели четырех человек при пожаре в Красногорске.

ЧП произошло накануне в квартире многоэтажного дома. Огонь мгновенно распространился на площадь в 50 квадратных метров. Пытаясь спастись, жильцы начали прыгать из окон. Уже известно, что в квартире проживали 9 уроженцев Республики Таджикистан, из которых трое — дети.

"По данным следствия, 28 января 2018 года в одной из квартир в городе Красногорске произошел пожар, в результате которого на месте происшествия погибли 48-летняя женщина и ее 6-летний внук. Также в результате пожара пострадали еще двое, они были госпитализированы в больницу, где скончались — это 48-летний мужчина и его 13-летний сын", — сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Сейчас следователи выясняют, почему не удалось вовремя эвакуировать жильцов квартиры. Кроме того проверяют информацию о неправильно припаркованных машинах, которые осложнили работу спасателей. Пожарные долго не могли подъехать к горящему дому. Причины возгорания устанавливают эксперты. Известно, что жильцы снимали эту квартиру.