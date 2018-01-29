Хоккеистки КНДР и Южной Кореи столкнулись с языковыми проблемами

Игроки объединенной женской сборной Корейской народно-демократической республики и Южной Кореи на первой совместной тренировке столкнулись с языковыми трудностями. Оказалось, что спортсменки из двух стран используют разную хоккейную терминологию, что усложняет процесс подготовки к Олимпиаде.

Чтобы решить эту проблему, руководство хоккейной федерации Южной Кореи было вынуждено создать список, состоящий из специальных слов, которые обозначают то или иное действие в игре с шайбой, сообщает "Интерфакс".

Ситуация усугубляется тем, что объединенную команду тренирует канадка Сара Мюррей. Поэтому для нее часть общих хоккейных терминов написана в английской транскрипции.

Как выяснилось, в КНДР для обозначения тех или иных действий в хоккее были придуманы оригинальные слова. В Южной Корее используются термины из английского языка, адаптированные для корейцев.

Напомним, что ранее Международный олимпийский комитет разрешил 22 спортсменам из Северной Кореи принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. Более того, руководители КНДР и Южной Кореи договорились выступить на Играх объединенной женской командной в хоккейном турнире.