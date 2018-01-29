Спортсмены-инвалиды из России поедут на Игры в Пхенчхан

Международный паралимпийский комитет (IPC) сделал заявление относительно выступления российских спортсменов на Играх в Пхенчхане. На заседании исполкома IPC, которое прошло с 26 по 27 января, было принято решение допустить наших паралимпийцев на Олимпиаду под нейтральным флагом.

Напомним, что Международный паралимпийский комитет не разрешил присутствовать на заседании исполкома президенту Паралимпийского комитета России Владимиру Лукину, заявив, что у организации достаточно собранной информации по российским спортсменам.

Тем не менее, решение IPC практически повторило сюжет с российскими олимпийцами, которые были допущены до Олимпиады-2018 также в нейтральном статусе. Ожидается, что наши спортсмены-инвалиды будут участвовать в Паралимпиаде в пяти видах спорта, сообщает "Россия 24".

Ранее IPC не допустил российских спортсменов до участия в летних Паралимпийских играх, которые в 2016 году прошли в бразильском Рио-де-Жанейро. После этого Международный паралимпийский комитет огласил пять критериев, выполнение которых восстановит в правах ПКР.