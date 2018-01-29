В Петербурге столкнулись автобус и троллейбус

На востоке Санкт-Петербурга столкнулся автобус с троллейбусом. В результате аварии пострадали шесть человек, передает ТАСС.

Как сообщили в понедельник в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, на Заневском проспекте Санкт-Петербурга, около дома номер75, столкнулся автобус "ЛиАЗ" со стоящим троллейбусом. В результате ЧП пассажиры автобуса троллейбуса получили различные травмы. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.