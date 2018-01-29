Песков: "кремлевский доклад" - прямая попытка США повлиять на выборы в России

Москва считает публикацию "кремлевского доклада" прямой и очевидной попыткой повлиять на выборы в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что сама по себе публикация списка ничего не означает, однако следует проанализировать действия, которые за этим последуют.

"Эти действия будут анализироваться в Москве для того, чтобы в любом случае наши интересы, интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом", — отметил Песков.

В "российский санкционный список", как его называет Вашингтон, войдут лица, которые, по мнению американских властей, являются приближенными к российскому руководству и могут попасть под американские ограничения.