Российских спортивных чиновников не пустят на Паралимпийские игры

Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил спортсменов-инвалидов из России до участия в зимних Паралимпийских играх, которые после Олимпиады-2018 пройдут в корейском Пхенчхане. При этом чиновники министерства спорта и Паралимпийского комитета России в Корею не поедут.

Как сообщает официальный сайт IPC, функционеры министерства спорта России и Паралимпийского комитета России не будут допущены в Пхенчхан-2018 ни под каким видом. Напомним, что на летней Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро россияне вообще не принимали участие из-за санкций со стороны IPC.

В Южной Корее наши атлеты смогут выступить под флагом IPC, ели они станут чемпионами в честь их побед будет исполняться официальный гимн IPC. На форменной одежде россиян не будет никакого указания, что они представляют Россию. Наш флаг и национальная символика будут запрещены в непосредственной близости от объектов Паралимпиады.