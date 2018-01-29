30 января Путин встретится с доверенными лицами

Во вторник, 30 января, состоится встреча кандидата в президенты Владимира Путина с доверенными лицами. Встреча пройдет в Гостином дворе.

Как рассказал "Интерфаксу" председатель независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, повестка пока не определена. Встреча пройдет в свободном режиме.

Также Мохначук рассказал, что решение о том, кто в этот раз будет принимать участие в дебатах, пока не принято. По его словам, в ходе предвыборных дискуссий могут быть затронуты самые разные проблемы, поэтому, "исходя из того, кто в каких вопросах наиболее компетентен, тому, возможно, и поручат дискутировать".

"Предложение участвовать в дебатах мне пока не поступало. Я думаю, наш кандидат определится и по персоналиям, и по направлениям", — сказал он.

Информацию о встрече подтвердил сопредседатель штаба Путина, глава детского онкоцентра Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. "Мы готовимся завтра к встрече", — сказал он.