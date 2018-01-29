Тема:

Олимпиада-2018 3 часа назад

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
29 января 201813:35

Глава IPC Парсонс: к Паралимпиаде допущены "чистые" россияне

Читайте нас в Telegram

Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс сообщил журналистам, что его ведомство допустило до зимних Игр инвалидов в корейском Пхенчхане тех атлетов из России, в "чистоте" которых чиновники IPC уверены.

"Наши решения принимаются необходимые и соразмерные ситуации, — цитирует Парсонса РИА Новости. – У людей по всему миру могут быть разные мнения на этот счет, но мы руководствовались следующими соображениями: можем ли мы посмотреть в глаза спортсменам и сказать, что мы можем обеспечить равные условия всем? И я отвечаю "да".

"Именно поэтому мы не допускаем всю сборную [России], но допускаем отдельных "чистых" спортсменов", — сказал глава IPC. Говоря о сравнении с ситуацией перед летней Паралимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро, Парсонс отметил: "В период перед Рио мы не могли с точностью сказать, какие спортсмены "чистые", а какие – нет".

"Решение было обязательным и соразмерным в те времена перед Рио-де-Жанейро. Но сейчас перед нами стоит другая ситуация. Спустя полтора года под надзорной ролью WADA и IPC мы уже можем с большей уверенностью разобраться, кто из спортсменов "чист", а кто – нет. Ситуация другая", — отметил президент IPC.

Ранее по теме

Коротко

16:01

В жилом доме в Баку произошел взрыв

15:20

Путин и Нетаньяху встречаются в Еврейском музее в Москве

15:12

В Киеве произошла перестрелка

14:22

В ЦИК поступили 315 тысяч подписей в поддержку Путина

14:09

В московском метро опровергли информацию о дыме на "Курской"

13:04

30 января Путин встретится с доверенными лицами

12:56

Песков: "кремлевский доклад" - попытка США повлиять на выборы в России

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

МИД РФ: "утечка" решений сирийского конгресса в Сочи - попытка сорвать его

МИД РФ: "утечка" решений сирийского конгресса в Сочи - попытка сорвать его

34 минуты назад
Путин и Нетаньяху встречаются в Еврейском музее в Москве

Путин и Нетаньяху встречаются в Еврейском музее в Москве

1 час назад
После "щупальцев" Цоя на Украине нашли плагиат у Пушкина и Булгакова

После "щупальцев" Цоя на Украине нашли плагиат у Пушкина и Булгакова

40 минут назад
Пожар в Красногорске: пытаясь спастись, люди прыгали из окон

Пожар в Красногорске: пытаясь спастись, люди прыгали из окон

3 часа назад
Песков: "кремлевский доклад" - прямая попытка США повлиять на выборы в России

Песков: "кремлевский доклад" - прямая попытка США повлиять на выборы в России

3 часа назад
"Москва слезам не верит": Раиса Рязанова в 1990-е подрабатывала частным извозом

"Москва слезам не верит": Раиса Рязанова в 1990-е подрабатывала частным извозом

1 час назад
Рождаемость в России упала до 10-летнего минимума

Рождаемость в России упала до 10-летнего минимума

46 минут назад
Нужна помощь: Юре Васильеву необходима операция на позвоночнике

Нужна помощь: Юре Васильеву необходима операция на позвоночнике

24.01.2018 17:12
"Движение вверх" - новая эра в отечественном кино

"Движение вверх" - новая эра в отечественном кино

18 часов назад
Grammy завоевал Бруно Марс с песней That's What I Like

Grammy завоевал Бруно Марс с песней That's What I Like

7 часов назад
Посмотреть на жизнь сверху: Иван Кожинов представляет программу "Демон"

Посмотреть на жизнь сверху: Иван Кожинов представляет программу "Демон"

1 час назад
15 самых богатых музыкантов всех времен

15 самых богатых музыкантов всех времен

6 часов назад
Microsoft отключила "заплатки" от Intel в экстренном обновлении Windows

Microsoft отключила "заплатки" от Intel в экстренном обновлении Windows

11 минут назад
Восстание в Собиборе: именем Александра Печерского названа улица в Москве

Восстание в Собиборе: именем Александра Печерского названа улица в Москве

47 минут назад
В результате стрельбы в Киеве один человек погиб и один ранен

В результате стрельбы в Киеве один человек погиб и один ранен

1 час назад
Запрет гражданских дронов в России назвали оправданным

Запрет гражданских дронов в России назвали оправданным

1 час назад
Российский актер стал шестикратным обладателем порно-"Оскара"

Российский актер стал шестикратным обладателем порно-"Оскара"

1 час назад
По приказу дьявола: бразильский дворник намеренно столкнул девушку под поезд

По приказу дьявола: бразильский дворник намеренно столкнул девушку под поезд

1 час назад
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Вику Радченко

Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Вику Радченко

1 час назад
Программа "60 минут по горячим следам"

Программа "60 минут по горячим следам"

1 час назад
462
В ЦИК поступили 315 тысяч подписей в поддержку Путина

В ЦИК поступили 315 тысяч подписей в поддержку Путина

2 часа назад
В Москве простились с алтарником, спасшим бомжа ценой своей жизни

В Москве простились с алтарником, спасшим бомжа ценой своей жизни

2 часа назад
В московском метро опровергли информацию о дыме на "Курской"

В московском метро опровергли информацию о дыме на "Курской"

2 часа назад
Ford раскрыл обновленный Explorer для России

Ford раскрыл обновленный Explorer для России

2 часа назад
Мобильную версию Windows 10 перестали обновлять окончательно

Мобильную версию Windows 10 перестали обновлять окончательно

3 часа назад
Снегопад и гололед устроили в Москве множество аварий

Снегопад и гололед устроили в Москве множество аварий

3 часа назад
Volkswagen признался, что проверял токсичность дизельных машин на обезьянах

Volkswagen признался, что проверял токсичность дизельных машин на обезьянах

3 часа назад
На Урале думают, как назвать найденный цельным изумруд-гигант

На Урале думают, как назвать найденный цельным изумруд-гигант

3 часа назад
Спортсмены-инвалиды из России поедут на Игры в Пхенчхан

Спортсмены-инвалиды из России поедут на Игры в Пхенчхан

3 часа назад
Своя правда: люди чаще отрицают факты, сказанные не на родном языке

Своя правда: люди чаще отрицают факты, сказанные не на родном языке

4 часа назад
Мгновенная карма: неловкая воровка повредила ногу во время кражи лекарств

Мгновенная карма: неловкая воровка повредила ногу во время кражи лекарств

4 часа назад
Журналист проверил, может ли бот-психотерапевт заменить живого врача

Журналист проверил, может ли бот-психотерапевт заменить живого врача

4 часа назад
Mercedes-Benz приоткрыл новый Sprinter в очередном тизере

Mercedes-Benz приоткрыл новый Sprinter в очередном тизере

4 часа назад
Блокадная память вчера, сегодня и завтра

Блокадная память вчера, сегодня и завтра

4 часа назад
Таможенники усилили контроль над заграничными покупками россиян

Таможенники усилили контроль над заграничными покупками россиян

4 часа назад
Фитнес-приложение раскрыло координаты военных баз по всему миру

Фитнес-приложение раскрыло координаты военных баз по всему миру

5 часов назад
Звезда сериалов разозлила соседей ремонтом и огромной крысой

Звезда сериалов разозлила соседей ремонтом и огромной крысой

5 часов назад
Родченков дал первое интервью после бегства в США

Родченков дал первое интервью после бегства в США

6 часов назад
10 фильмов и мультфильмов, на создание которых вдохновили дети режиссеров

10 фильмов и мультфильмов, на создание которых вдохновили дети режиссеров

6 часов назад
Вести.net: Google научил ИИ фотографировать, а Magna представила новый радар для беспилотных авто

Вести.net: Google научил ИИ фотографировать, а Magna представила новый радар для беспилотных авто

6 часов назад
Рособрнадзор: в России избыток молодых юристов и экономистов

Рособрнадзор: в России избыток молодых юристов и экономистов

6 часов назад
Ипотечный бум: россияне могут взять у банков еще 2,5 триллиона рублей

Ипотечный бум: россияне могут взять у банков еще 2,5 триллиона рублей

7 часов назад
Певец Дмитрий Маликов официально сообщил о рождении сына

Певец Дмитрий Маликов официально сообщил о рождении сына

9 часов назад
Grammy-2018: Рэнди Ньюман хайпанул на Путине

Grammy-2018: Рэнди Ньюман хайпанул на Путине

9 часов назад
Канал Вестей.Ru набрал в Telegram 5000 подписчиков

Канал Вестей.Ru набрал в Telegram 5000 подписчиков

27.01.2018 12:55