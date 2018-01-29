Глава IPC Парсонс: к Паралимпиаде допущены "чистые" россияне

Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс сообщил журналистам, что его ведомство допустило до зимних Игр инвалидов в корейском Пхенчхане тех атлетов из России, в "чистоте" которых чиновники IPC уверены.

"Наши решения принимаются необходимые и соразмерные ситуации, — цитирует Парсонса РИА Новости. – У людей по всему миру могут быть разные мнения на этот счет, но мы руководствовались следующими соображениями: можем ли мы посмотреть в глаза спортсменам и сказать, что мы можем обеспечить равные условия всем? И я отвечаю "да".

"Именно поэтому мы не допускаем всю сборную [России], но допускаем отдельных "чистых" спортсменов", — сказал глава IPC. Говоря о сравнении с ситуацией перед летней Паралимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро, Парсонс отметил: "В период перед Рио мы не могли с точностью сказать, какие спортсмены "чистые", а какие – нет".

"Решение было обязательным и соразмерным в те времена перед Рио-де-Жанейро. Но сейчас перед нами стоит другая ситуация. Спустя полтора года под надзорной ролью WADA и IPC мы уже можем с большей уверенностью разобраться, кто из спортсменов "чист", а кто – нет. Ситуация другая", — отметил президент IPC.